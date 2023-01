Rusland simuleert lancering hypersonische raket op Atlantische Oceaan

PORTRET. Valeri Gerasimov, de Russische opperbevel­heb­ber die niet houdt van kortgerok­te vrouwen en ongescho­ren mannen

Twee weken al leidt de Russische stafchef Valeri Gerasimov - vanuit zijn bureel in Moskou - de operaties in Oekraïne. Daarnaast is en blijft hij stafchef van het leger. Ruslands nummer drie wat militaire zaken aangaat. Samen met de nummers één en twee president Poetin en Defensieminister Shoigu houdt hij de vinger op de atoomknop. Wie is deze generaal, op een zucht van zijn pensioen, die niet houdt van kortgerokte vrouwen en ongeschoren mannen?

