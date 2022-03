Rusland roept Veiligheidsraad bijeen wegens vermeende biologische wapens

Het Russische ministerie van Defensie beweerde maandag dat er in Oekraïne een netwerk van biologische labo's bestaat, die in opdracht van het Pentagon werken. Internationale factcheckers hebben die bewering al ontkracht. Ook de VN zeggen niets te weten over vermeende massavernietigingswapens die in Oekraïne zouden zijn geproduceerd.

VS: “Russische propaganda”

De Verenigde Staten noemen de Russische beweringen "propaganda" en zelfs een mogelijk voorwendsel om zelf massavernietigingswapens in te zetten in de oorlog in Oekraïne. "Nu Rusland deze valse beweringen heeft gedaan, en China de propaganda schijnbaar steunt, moeten we allemaal in de gaten houden of Rusland mogelijk chemische of biologische wapens gebruikt in Oekraïne", had Jen Psaki, de woordvoerster van het Witte Huis, eerder al gezegd.