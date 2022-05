“Rusland roept gepensioneerde soldaten opnieuw in dienst om bezette gebieden in Oekraïne te besturen”

Het lijkt erop dat het Russische leger geen plannen heeft om Oekraïne snel te verlaten. Volgens de onafhankelijke Russische nieuwssite ‘Vazhnyye istorii’ zouden gepensioneerde Russische soldaten tussen 40 en 60 jaar opnieuw in dienst geroepen worden om verscheidene door de Russen bezette gebieden in Oekraïne te besturen.

De militairen zouden 90.000 tot 100.000 roebel salaris krijgen, wat overeenkomt met een loon van 1.180 tot 1.310 euro. De oproep zou twee dingen kunnen betekenen, aldus ‘Vazhnyye istorii’. “Dat het Russische leger personeel te kort heeft en daardoor genoodzaakt is gepensioneerden terug te halen. En dat de Russische troepen blijkbaar van plan zijn om lange tijd in de bezette gebieden te blijven.”

De klaarblijkelijke plannen gaan in tegen eerdere verklaringen van de Russische president Vladimir Poetin. Die liet onder meer in een toespraak op de eerste dag van de inval in Oekraïne (24 februari) verstaan dat Rusland niet de intentie had om grondgebied van Oekraïne te bezetten. Hij herhaalde dat nog eens op 16 maart.

Intentie

“Het verschijnen van Russische troepen in de buurt van Kiev en andere Oekraïense steden betekent niet dat we de intentie hebben om dit land te bezetten”, klonk het toen. “We hebben zo’n doel niet en ik heb dat ook duidelijk gezegd in mijn toespraak op 24 februari.”

‘Vazhnyye istorii’ is een website die gespecialiseerd is in onderzoeksjournalistiek. Hij werd door zijn kritische toon gebannen door de Russische mediawaakhond Roskomnadzor. Het hoofdkantoor bevindt zich in Letland, maar de journalisten werken onder de radar verder vanuit Rusland.

