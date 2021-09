Rusland roept Amerikaanse ambassadeur in Moskou op matje wegens “verkiezingsinmenging”

WHO uit twijfels over einde pandemie door alleen coronavac­cins

15:36 Het hoofd van WHO Europa betwijfelt of alleen vaccins in staat zijn de coronapandemie te beëindigen, zoals eerder werd geclaimd. Vanwege nieuwe virusvarianten, zoals de extra besmettelijke delta, reageerde Hans Kluge vrijdag pessimistisch over de rol van vaccins bij het bereiken van groepsimmuniteit.