Rusland overweegt nu ook YouTube te bannen

“Een technische storing”: Poetin verdwijnt plots minuten­lang van televisie tijdens toespraak in volgepakt voetbalsta­di­on

Vladimir Poetin heeft naar aanleiding van de achtste verjaardag van de annexatie van de Krim een toespraak gehouden voor een volgepakt voetbalstadion in Moskou. Tienduizenden aanwezigen kregen te horen waarom de “heroïsche speciale militaire operatie” in Oekraïne een noodzaak is. De speech werd op de Russische staatstelevisie een kwartier lang onderbroken, maar dat was naar verluidt te wijten aan een “technische storing”.

16:42