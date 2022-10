Rusland overweegt ISS toch langer te gebruiken

Rusland overweegt, ondanks de spanningen met het Westen over de oorlog in Oekraïne, tot 2028 door te gaan met de samenwerking in het internationaal ruimtestation ISS. Eerder dreigde Moskou de samenwerking in de ruimte te beëindigen na afloop in 2024 van het huidige verdrag.