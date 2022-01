Rusland organiseert donderdag diplomatiek spoedoverleg over spanningen in Oekraïne

Het overleg komt er op uitnodiging van topfunctionaris Dmitri Kozak van het Kremlin. Namens Duitsland neemt Jens Plötner, de buitenlandadviseur van bondskanselier Olaf Scholz, deel aan de gesprekken. Emmanuel Bonne, adviseur van de Franse president Emmanuel Macron, zal Frankrijk vertegenwoordigen. Het is niet bekend wie Oekraïne zal afvaardigen. Het treffen in Moskou vindt plaats op een moment dat een militaire troepenopbouw van Rusland aan de grens met Oekraïne de speculaties over een invasie voedt.

Het is de eerste keer sinds 2019 dat er gesprekken worden gevoerd in dit zogenaamde Normandië-format. Binnen dat format proberen Duitsland en Frankrijk te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne om een uitweg uit het conflict te zoeken. Berlijn en Parijs ijveren al weken voor een herlancering van dit overleg, maar Moskou hield tot dusver de boot af.

Het conflict in Oekraïne barstte in 2014 los met de Russische annexatie van de Krim en de opstand van pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. In juni van dat jaar kwamen de leiders van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland samen in Normandië om het conflict te bespreken. Dat leidde tot de vredesakkoorden van Minsk, maar die hebben het geweld niet kunnen stoppen. Volgens gegevens van de Verenigde Naties lieten sinds 2014 al meer dan 13.000 mensen het leven in het conflict.