Rusland opent opnieuw de jacht op Jehova’s getuigen

BuitenlandJustitie in Rusland is een nieuwe campagne begonnen tegen de Jehova's getuigen die volgens de Russische wet een verboden extremistische organisatie vormen. De geloofsgemeenschap is in 2017 verboden en honderden jehova’s zijn opgepakt, enkelen zijn in gevangenschap overleden.