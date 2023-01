Rusland opent nieuw onderzoek naar “spionage door Amerikaanse burger”

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft bekendgemaakt dat het een onderzoek is gestart naar een “Amerikaanse burger” die verdacht wordt van spionage. De identiteit van de Amerikaan is niet vrijgegeven. Het is ook niet bekend of de persoon in Rusland of in het buitenland verbleef.

“De Amerikaan wordt verdacht van het verzamelen van informatie over kwesties die in strijd zijn met de veiligheid van de Russische Federatie”, meldt de FSB in een korte verklaring. Het is niet duidelijk of de verdachte al dan niet is opgepakt.

Op dit moment worden meerdere Amerikanen in Rusland vastgehouden op verdenking van spionage, wat de gespannen relatie tussen Moskou en Washington nog meer onder druk zet.

Vorige maand liet Rusland de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner vrij in ruil voor de beruchte Russische wapenhandelaar Viktor Bout, die in de VS in de cel zat. Griner was veroordeeld voor “drugshandel” omdat ze bij haar aankomst in Moskou een vulling met wietolie voor een e-sigaret in haar bagage had.

KIJK. Oog in oog op verlaten landingsbaan in Abu Dhabi: zo verliep gevangenenruil tussen Griner en Bout

In 2018 werd de Amerikaanse ex-militair Paul Whelan in Rusland gearresteerd en veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar wegens spionage, hoewel hij zelf ontkent. Whelan zit nog steeds in de gevangenis.

Volledig scherm De Amerikaanse ex-militair Paul Whelan zit nog steeds in de gevangenis in Rusland. © AP