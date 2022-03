Rusland op weg naar faillissement: vandaag moet het gevaarlijke klif ronden

De Russische economie kraakt in haar voegen. Vorige week waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat het niet langer “onwaarschijnlijk” is dat Rusland in gebreke blijft bij het nakomen van zijn schuldverplichtingen. Nu volgt al meteen een grote test. Want Rusland moet tegen vandaag een schijf van 106 miljoen euro aan buitenlandse schulden aflossen in dollars, maar heeft als gevolg van de sancties geen toegang meer tot die munt. Daardoor dreigt het faillissement.

Rusland beloofde maandag te betalen, maar dan wel in roebels. Die munt is echter een flink deel van zijn waarde verloren door de sancties en de kans is klein dat die aanvaard zal worden door de schuldeisers.

Een land dat zijn schulden niet meer kan afbetalen en geen geld meer kan lenen op de kapitaalmarkt, kan failliet gaan. Het kan dan niet meer investeren in infrastructuur of onderwijs, wat dan weer kan leiden tot werkloosheid.

In gebreke

Als Rusland zijn schulden niet terugbetaalt, is dat ook slecht nieuws voor de investeerders. Zij zagen de waarde van hun investeringen al fors omlaag gaan sinds de inval in Oekraïne en dit zou hen opnieuw veel geld kunnen kosten. Schuldeisers kunnen wel nog dertig dagen wachten (tot 15 april) voor ze Rusland in gebreke stellen. Als Rusland in gebreke wordt gesteld, kan dat een kettingreactie in gang zetten, want dan raakt het land ook het vertrouwen kwijt van andere banken en schuldeisers.

Volledig scherm © AFP

Zelfs als Rusland erin slaagt om deze eerste klip te nemen, zijn de problemen op korte termijn nog niet opgelost. In de loop van maart moet er nog eens 560 miljoen euro aan rente betaald worden en begin april zelfs 1,8 miljard euro aan obligaties.

De oorlog in Oekraïne kan op de langere termijn ook ingrijpende gevolgen hebben voor de wereldeconomie. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zo zal de economische groei worden ondermijnd en zal de inflatie sterker stijgen door de hogere prijzen voor energie en voedsel door het conflict.

Rusland heeft het economisch zwaar sinds het Westen sancties oplegde als reactie op de inval in Oekraïne. Ook heel wat grote internationale bedrijven keerden het land al de rug toe. De regering beantwoordde dat met kapitaalcontroles en het beperken van de uitstroom van geld om de economie en de roebel te beschermen.

Volledig scherm © PBS

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de economie van Rusland dit jaar in een diepe recessie belanden. Het Institute of International Finance - een wereldwijde organisatie van financiële organisaties - voorspelde zelfs dat Rusland zijn bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 15 procent zal zien dalen. Dat zou veel van de economische groei van tafel vegen die er kwam sinds Poetin de macht greep in 1999.

Rusland heeft alles samen voor meer dan 200 miljard aan schulden. 109 miljard is in dollars, het merendeel van de rest in euro’s. De gevolgen van de huidige financiële crisis kunnen zich nog tientallen jaren laten voelen.

Tsaar

Rusland kende in 1998 al eens een spectaculaire financiële crash, maar die werd veroorzaakt door de binnenlandse schuld. Het zou de eerste keer zijn sinds de naweeën van de Russische revolutie in 1917 dat er een crash is door buitenlandse schulden. Toen weigerden de Bolsjewieken de schulden van de tsaar te erkennen.