Rusland ontzegt Europese functionarissen toegang om “absurde” politiek

Dit is de Nord Stream 2, het drukkings­mid­del dat Rusland uit Oekraïne moet houden

De spanning tussen Oekraïne en Rusland is te snijden. 100.000 Russische soldaten staan paraat om het land binnen te vallen eens Poetin zijn ‘go’ geeft. Maar het Westen heeft met de Nord Stream 2 nog een troef achter de hand. Dat is de gaspijpleiding die gas vervoert van Rusland naar Duitsland. Momenteel wordt de pijpleiding nog niet gebruikt. En als Rusland Oekraïne binnenvalt, zou dat wel eens zo kunnen blijven. Maar waarom is die pijpleiding zo belangrijk?

