Rusland ontzegt Amerikaanse regeringsleden de toegang tot het land

Dit weten we over massa­schiet­par­tij bij pakjes­dienst FedEx in VS

14:54 Bij een schietpartij in een afdeling van koeriersbedrijf FedEx in Indianapolis (VS) zijn negen doden gevallen, onder wie de schutter. Er vielen ook meerdere gewonden. De vermoedelijke dader schoot zichzelf dood na zijn daad, bevestigt de politie.