Rusland ontkent plannen voor testen met Zirkon-raket voor Zuid-Afrikaanse kust

Holocaust­mo­nu­ment in Letland beklad met pro-Rus­sisch Z-symbool

Het Bikerniekimonument voor de Holocaust, nabij de Letse hoofdstad Riga, is besmeurd met de letter Z. Met die letter wordt in Rusland steun gegeven voor de invasie in Oekraïne. De politie onderzoekt wie achter deze daad van vandalisme zit. Intussen is het werk om de graffiti te verwijderen al begonnen.