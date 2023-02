Rusland ontkent Moldavië te willen destabiliseren: “Oekraïne wil dat land mee in oorlog sleuren”

Berlusconi vindt dat Zelensky conflict laat escaleren: “Kiev zou niet langer wapens en geld mogen krijgen”

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi (86) is in het oog van de storm terechtgekomen na uitlatingen over de oorlog in Oekraïne. Hij beschuldigde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky er onder meer van het conflict te laten escaleren. “Kiev zou niet langer wapens en geld mogen krijgen”, klonk het.