Rusland ontkent "categoriek" dat het zich in Turkse verkiezingen gemengd heeft

Zeiltocht rond de wereld draait uit op nachtmer­rie voor 7-jarige Suzanne: “Ik werd meege­sleurd om droom van mijn vader waar te maken”

Een zeiltocht rond de wereld met haar ouders en jongere broer: de 7-jarige Suzanne Heywood moest even slikken toen ze aan de keukentafel hoorde wat haar te wachten stond. Het ambitieuze project zou uiteindelijk tien jaar in beslag nemen, kostbare tijd waarin ze nooit de kans kreeg om naar school te gaan of vrienden te maken. In haar memoires ‘Wavewalker: Breaking Free’ legt de Britse vrouw nu uit hoe egoïstisch die keuze was. “Dit was de droom van mijn vader en ik werd er gewoon in meegesleurd.”