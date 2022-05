Rusland oefent fictieve nucleaire raketaanvallen in exclave Kaliningrad tussen Polen en Litouwen

De Russische president Vladimir Poetin kondigde vlak na het begin van de invasie in Oekraïne aan de nucleaire wapens van Rusland als afschrikkingsmiddel in paraatheid te brengen. Het Kremlin heeft gewaarschuwd voor "bliksemsnelle" vergelding als het Westen rechtstreeks betrokken raakt bij het conflict in Oekraïne. Persbureau AFP schrijft dat er in de afgelopen dagen op Russische staatstelevisie meer aandacht is voor het gebruik van kernwapens.