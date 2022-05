Rusland noemt ex-schaakkampioen Kasparov en Chodorkovski "buitenlandse agenten"

Kasparov, voormalig wereldkampioen schaken, is al lang een tegenstander van Poetin. Hij leeft al bijna tien jaar in ballingschap in de Verenigde Staten. Chodorkovski was in de jaren negentig een van de machtigste zakenmannen van Rusland, tot hij in 2000, toen Poetin aan de macht kwam, evolueerde tot opposant van het Kremlin. Hij zat in de cel van 2003 tot 2013 en leeft sindsdien in ballingschap. Jarenlang financierde hij ook de oppositieorganisatie Open Russia in Rusland, tot die zichzelf in 2021 ontbond wegens toenemende repressie.