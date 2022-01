Rusland niet te spreken over “lompe opmerking” van Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft zich de woede van Moskou op de hals gehaald door op te merken dat Russische hulp een prijs kan hebben. “Als Russen in je huis zijn, kan het soms moeilijk zijn om ze weer weg te krijgen”, zei minister Antony Blinken over de situatie in Kazachstan. “Een lompe opmerking”, reageerde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

In Kazachstan liepen massale protesten afgelopen week uit de hand. De regering deed een beroep op het CSTO, een militair bondgenootschap dat door Rusland geleid wordt. Dat stuurde vervolgens troepen naar het grondstofrijke land. Russische militairen waren onder meer betrokken bij de herovering van het vliegveld van de metropool Almaty.

Washington vraagt zich volgens Blinken af waarom de regering van Kazachstan militaire hulp uit het buitenland vroeg. Hij suggereerde dat Kazachstan mogelijk nog lang blijft vastzitten aan de Russische hulptroepen. Dat noemde hij een “les uit het recente verleden”.

Kazachstan riep de hulp in van het CSTO, een militair bondgenootschap dat door Rusland geleid wordt.

Moskou reageerde daar furieus op. Het Russische ministerie zei dat Blinken kennelijk probeerde een “leuk grapje te maken over de tragische gebeurtenissen in Kazachstan”. “Hij ridiculiseerde een volkomen legitieme reactie van Rusland in Kazachstan.”

“Als Antony Blinken zo dol is op geschiedenislessen, hebben we er hier nog wel een: als Amerikanen in je huis zijn, kan het moeilijk zijn om in leven te blijven”, sneerde het departement. Onder meer inheemse Amerikanen, Vietnamezen en Irakezen dienden hierbij als voorbeeld.

Kazachstan riep de hulp in van het CSTO, een militair bondgenootschap dat door Rusland geleid wordt.

President Kassym-Jomart Tokajev kondigde een dag van rouw aan ter ere van “de vele slachtoffers van de tragische gebeurtenissen”. Hij had ook een “lang telefoongesprek” met de Russische president Vladimir Poetin over de maatregelen die genomen waren om de orde in Kazachstan te herstellen. Poetin en Tokajev kwamen overeen om “permanent” in contact met elkaar te blijven.

Sommige experts vermoeden dat Tokajev een beroep deed op de Russen omdat hij niet kan vertrouwen op zijn eigen veiligheidsdiensten. De onrust in Kazachstan heeft inmiddels aan zeker 40 mensen het leven gekost, berichten staatsmedia. De autoriteiten hebben naar eigen zeggen zeker 4.400 mensen opgepakt.

