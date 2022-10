Rusland niet overtuigd van inspecties atoomagentschap na beschuldigingen over "vuile bom"

De VN-Veiligheidsraad bespreekt dinsdag op vraag van Rusland, achter gesloten deuren, de beschuldigingen tegen Kiev. "We denken dat het een zeer groot gevaar is, een ernstige bedreiging", verklaarde de Russische adjunct-VN-ambassadeur Dmitri Poljanski. "Oekraïne heeft de capaciteiten en de motieven om het te doen, want het regime van (Volodimir) Zelenski wil een nederlaag vermijden en wil de NAVO betrekken in een rechtstreekse confrontatie."

Het atoomagentschap heeft maandag op vraag van Oekraïne een bezoek bevestigd "in de komende dagen". Poljanski zei dinsdag echter dat hij niet gelooft dat dat bezoek met 100 procent zekerheid kan uitsluiten dat de Russische vrees onterecht is. “Het is zeer moeilijk om activiteiten voor de bouw van een vuile bom te detecteren", zei hij.

"Rusland moet begrijpen dat we geen valse voorwendsels zullen aanvaarden voor een nieuwe escalatie in de oorlog in Oekraïne", zei ook secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg dinsdag tijdens een bezoek aan het vliegdekschip USS George H.W. Bush. “We weten dat Rusland vaak de anderen beschuldigt van wat het zelf van plan is om te doen. We hebben dat gezien in Syrië, we hebben dat gezien aan het begin van de oorlog in Oekraïne."