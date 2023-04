Rusland negeert oproep tot vrijlating Amerikaanse journalist: “Jullie maalden ook niet om vermoorde blogger”

Wall Street Journal-verslaggever Evan Gershkovich werd vorige week in de Russische stad Jekaterinenburg aangehouden. Na een gesloten zitting in de rechtbank werd hij voor twee maanden opgesloten in de cel, ondanks hevig protest van de Verenigde Staten, de Europese Unie, zijn werkgever en collega-journalisten.

Maar Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische buitenlandministerie, wijst erop dat het Westen niet dezelfde bekommernis toonde om de Russische militaire blogger Maxim Fomin, die een fervent voorstander was van de oorlog in Oekraïne. Fomin, een veroordeelde bankovervaller die gekend was onder de naam Vladlen Tatarski werd zondag gedood bij een bomaanslag in Sint-Petersburg. “Waarom zouden we in hemelsnaam reageren op de brief als we hun absolute hypocrisie zien?”, aldus Zakharova.