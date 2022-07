Rusland neemt Kremlin-criticus Ilja Jasjin in voorlopige hechtenis wegens “verspreiding valse informatie over het leger”

Een rechtbank in Moskou heeft woensdag opposant Ilja Jasjin in voorlopige hechtenis genomen. Dat heeft een verslaggeefster van het Franse persbureau AFP vastgesteld. De man wordt vervolgd omdat hij in het openbaar de 'Russische operatie’ in Oekraïne had bekritiseerd.

Jasjin is een van de laatste vooraanstaande opposanten van het Kremlin die zich nog in Rusland bevinden. Hij moet tot minstens 12 september in de cel blijven wegens wat de rechtbank "verspreiding van valse informatie over het leger" noemt, waarmee het leger "in diskrediet" werd gebracht. De man riskeert tot vijftien jaar cel.

Volgens Yashins advocaat Vadim Prochorov heeft de aanklacht betrekking op een video die Yashin op zijn YouTube-kanaal had geplaatst en waarin hij sprak over de Russische acties in Boetsja, in de buurt van Kiev. Rusland ontkent dat Russische militairen daar en in andere gebieden wreedheden hebben begaan.

Prochorov wil in beroep gaan tegen de voorlopige hechtenis.

Kritiek verboden

Sinds Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel, voerde Moskou een nieuwe wet in die het verbiedt om de Russische strijdkrachten in het openbaar “in diskrediet” te brengen of om informatie uit niet-officiële bronnen te citeren. Volgens het Westen betreft het andermaal een nieuwe maatregel om de vrijheid van meningsuiting in het land de kop in te drukken.

Een gemeenteraadslid uit Moskou werd vorige week nog tot zeven jaar celstraf veroordeeld in een van de eerste gevallen waarin de nieuwe wet werd toegepast.

Bondgenoot Navalny

Yashin werd eind juni al voor 15 dagen opgesloten omdat hij een politieagent niet had gehoorzaamd, een actie die volgens hem verband hield met zijn activisme. Hij zou normaal gezien vandaag de gevangenis verlaten, maar kreeg dan de nieuwe aanklacht aan zijn been.

Enkele dagen voor zijn eerste arrestatie had Yashin, een bondgenoot van Kremlin-criticus Alexey Navalny en lid van de Moskouse districtsraad Krasnoselsky, gezworen in Rusland te blijven ondanks de dreigende arrestatie omwille van zijn uitgesproken kritiek op president Vladimir Poetin en de Russische acties in Oekraïne.

Navalny, die via zijn advocaten en bondgenoten berichten op Twitter kan delen, tweette: “Ik eis de onmiddellijke vrijlating van Ilya Yashin” en beklemtoonde dat Yashin de waarheid had gesproken over wat er gaande was in Oekraïne.

Sinds het begin van het conflict met Oekraïne heeft Rusland bijna alle vormen van dissidentie de kop ingedrukt. De meeste oppositieleden zitten in de gevangenis of verblijven elders in ballingschap.

