Rusland meldt dood van twee kolonels in Oekraïne: “Op heroïsche wijze gesneuveld”

Update Israëlisch-Palestijns staakt-het-vu­ren lijkt na beschietin­gen toch stand te houden

Zondagochtend lijkt het staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnse groepering Islamitische Jihad in de Gazastrook nu toch stand te houden. De eerste uren nadat de wapenstilstand in voege moest treden, was er nog sprake van aanvallen over en weer.