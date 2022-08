Rusland meldt aanval op kerncentrale Zaporizja, geen hogere straling na eerdere beschietingen volgens Moskou en Kiev

Duitse buitenland­mi­nis­ter garandeert nog jaren steun: “Oekraïne verdedigt ook onze vrijheid, onze vrede”

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, heeft gegarandeerd dat Duitsland Oekraïne blijft steunen in de oorlog met Rusland, desnoods nog jarenlang. "Spijtig genoeg moeten we ervan uitgaan dat Oekraïne komende zomer nog steeds zware wapens van vrienden zal nodig hebben", zei Baerbock aan de Duitse krant ‘Bild am Sonntag’.

2:01