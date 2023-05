Rusland mag niet langer gratis gebruikmaken van tientallen Tsjechische gronden en gebouwen

update Oekraïne meldt luchtaan­val­len op hoofdstad Kiev: “Ongekend in hun kracht en intensi­teit”

Oekraïne meldt “ongeziene” luchtaanvallen op hoofdstad Kiev donderdagochtend vroeg. In de zuidelijke stad Odesa is één dodelijk slachtoffer gevallen door een Russische raketaanval. Op verschillende plaatsen in het land waren ontploffingen te horen. Het luchtalarm is van kracht.