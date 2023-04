"Rusland maakt zich zorgen over te grote afhankelijkheid van Chinese technologie”

KIJK. Vlaming die “zonder uitweg” vastzit in het midden van de gevechten in Soedan: “Ik heb een afscheids­vi­deo gemaakt voor mijn zoon”

Te midden van de zware gevechten in Soedan zitten heel wat mensen vast in hun huizen of appartementen, vaak zonder toegang tot voedsel, drinkwater en elektriciteit. Zo is er ook voor Vlaamse duiker Henri Hemmerechts (53) “geen uitweg” uit de hoofdstad Karthoem, waar hij al sinds zaterdag omringd wordt door militair geweld. Hemmerechts was voor zijn job in Soedan toen de gevechten uitbraken. De Vlaming probeert er de moed in te houden, klinkt het in een van zijn livestreams op Facebook, maar weet ook dat hij zich moet voorbereiden op het ergste.