Rusland lijkt echt bang om Krim kwijt te spelen: enorm netwerk van loopgraven verschenen op schiereiland

Dat is het geval op tientallen plaatsen, onder meer vlak bij Medvedivka in het noordoosten. In enkele weken tijd is daar volgens luchtbeelden een uitgebreid stelsel van loopgraven verschenen, dat zich over ettelijke kilometers uitstrekt. De loopgraven zijn zodanig aangelegd dat militairen extra vuurbereik hebben. Daarnaast werden ook diepe greppels gegraven die tanks en zware voertuigen kunnen uitschakelen.

Medvedivka ligt aan één van de twee belangrijke wegen die de Krim verbinden met het Oekraïense vasteland: de M18 richting Melitopol in het oosten. De M17 richting Cherson in het westen is de andere belangrijke weg. Het lijkt er immers op dat het de Oekraïense grondtroepen worden die het werk zullen moeten doen, omdat de Oekraïense marine en luchtmacht momenteel niet bij machte zijn om de strijd te domineren.

Maar de Russen laten niets aan het toeval over. Ook op de stranden van de Krim is er de afgelopen weken gewerkt. De versterkingen daar moeten Russische troepen beschermen tegen mogelijke Oekraïense landingstroepen. Dat is het geval bij Vitino in het westen, waar 25 kilometer aan loopgraven werd gegraven. Daarnaast verschenen aan de kust van de Zwarte Zee ook hoge obstakels die tanks tegen kunnen houden en artilleriebatterijen. Ze kwamen er in sneltreinvaart, in sommige gevallen zelfs “in enkele dagen tijd”.

Verscheidene westerse analisten lieten al blijken dat het niet eenvoudig wordt voor Oekraïne om de Krim te heroveren, door de geografie van het schiereiland en de extra Russische verdedigingslinies. Volgens militair analist Michael Kofman van het Amerikaanse onderzoeksbureau CNA (National Security Analysis) kan Oekraïne wel een uitputtingsstrategie gebruiken door de Krim de hele tijd onder vuur te houden. Dat zou de situatie op het schiereiland voor de Russen onhoudbaar kunnen maken.

De tactiek werd de afgelopen maanden al meermaals gebruikt. Zo raakte de Krimbrug over de Straat van Kertsj begin oktober zwaar beschadigd bij een explosie. De belangrijke brug verbindt de Krim met Rusland.

Rusland annexeerde de Krim in 2014, maar volgens het internationaal recht behoort het toe aan Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin zei dat de annexatie nodig was om de etnische Russen in het gebied en de Zwarte Zeevloot te beschermen. Die laatste heeft zijn thuisbasis in de havenstad Sebastopol.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezworen dat hij de Krim weer bij Oekraïne zal voegen, terwijl Poetin al verzekerde dat hij het strategisch belangrijke gebied nooit zal afgeven.

