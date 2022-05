Rusland lijdt "verwoestende verliezen" onder jonge officieren volgens Britse inlichtingendiensten

Europese leiders sluiten akkoord over verbod op Russische olie

De Europese leiders hebben gisteravond laat een akkoord bereikt over een verbod op de import van Russische olie. Dat zou ingaan tegen het einde van dit jaar. Het gaat in eerste instantie om een embargo op olie die over zee wordt ingevoerd, waarmee twee derde van alle Russische olie gebannen wordt. Een Pools-Duits importverbod meegerekend, wordt in totaal meer dan 90 procent van de Russische olie van de markt gehaald. Olie die via de Droezjba-pijpleiding (de langste oliepijpleiding ter wereld) aangevoerd wordt naar Hongarije en Slovakije, blijft voorlopig buiten de boycot. Morgen buigen de ambassadeurs van de lidstaten zich over de details.

8:55