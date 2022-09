Rusland levert dit jaar 50 miljard kubieke meter aardgas minder aan Europa

Texaanse (29) riskeert doodstraf nadat ze ongeboren kind uit buik zwangere vrouw sneed

In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, staat een 29-jarige vrouw terecht omdat ze een zwangere vrouw heeft vermoord met als doel haar ongeboren kind te stelen. De vrouw riskeert de doodstraf. Taylor Parker had in 2020 haar vriend en familieleden maandenlang doen geloven dat ze zwanger was, terwijl dat medisch niet mogelijk was.

