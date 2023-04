Rusland legt Wikipedia boete van 22.000 euro op voor verspreiden van “valse info” over Oekraïne

Het is niet de eerste boete die Rusland aan Wikipedia oplegt. Ook in februari en begin april van dit jaar werden al vergelijkbare boetes uitgedeeld, steeds vanwege informatie die volgens de Russen onjuist of extremistisch is. Er lopen volgens persbureau Reuters al twee hoger beroepen van Wikimedia tegen de boetes.

De Russische regering probeert sinds de inval in Oekraïne in februari 2022 de onafhankelijke informatie over de oorlog in het land te onderdrukken. Wikimedia zei bij een eerdere boete al dat de informatie waarover de Russische autoriteiten klagen goed is onderbouwd en in overeenstemming is met de Wikipedia-normen.