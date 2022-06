Rusland lanceert toeristische reis langs plaatsen waar president Poetin zich graag ontspant

Nieuwe epidemie in Noord-Ko­rea: zo’n 1.600 mensen besmet met darmvirus

In Noord-Korea hebben ongeveer 1.600 mensen een darmvirus opgelopen, zo meldt staatsomroep KCNA. De autoriteiten spreken van een nieuwe epidemie in de provincie Zuid-Hwanghae, maar melden dat het nog niet bekend is om welk virus het precies gaat. Buitenlandse experten geloven dat er sprake is van cholera of tyfus.

