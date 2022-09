Rusland laat bij ruil 215 krijgsgevangenen vrij: “Velen onder hen zijn gemarteld”

Zeventien doden in Iran bij protesten na dood Mahsa Amini (22), Amnesty Internatio­nal vraagt VN stappen te ondernemen

Bij protesten naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini zijn in Iran nu al zeventien doden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe balans die donderdag verspreid werd op de staatstelevisie. De ngo Human Rights Watch spreekt over 31 doden. De slachtoffers zijn manifestanten en leden van de veiligheidsdiensten. De Iraanse autoriteiten kondigen aan de toegang tot onder andere Instagram en WhatsApp grotendeels te verhinderen. Amnesty International vraagt de wereldleiders die in New York zijn samengekomen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, concrete stappen te ondernemen om een einde te maken “aan de voortdurende crisis van straffeloosheid in Iran”.

17:01