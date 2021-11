Rusland kreunt onder nieuwe coronagolf: leger moet meer medische centra bouwen van Poetin

Italiaanse uitvinder van wereldbe­roemd dessert tiramisu op 93-jarige leeftijd overleden

De Italiaanse restaurantuitbater Aldo Campeol, ook wel bekend als de uitvinder van het wereldberoemde dessert tiramisu, is op 93-jarige leeftijd overleden. Campeol was de eigenaar van het restaurant ‘Le Beccherie’, gelegen in de stad Treviso in het noordoosten van Italië. Daar zou de man samen met zijn vrouw Alba en chef Roberto Linguanotto het recept hebben bedacht voor het traditioneel Italiaanse dessert, dat al snel door koks over de hele wereld werd overgenomen.

31 oktober