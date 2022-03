Rusland kondigt staakt-het-vuren aan voor evacuatie burgers uit Oekraïne: corridors leiden allemaal naar Rusland of Wit-Rusland

OVERZICHT. Dit gebeurde afgelopen nacht in Oekraïne: Kiev zet zich schrap voor Russische bestorming

Kiev zet zich schrap voor een Russische bestorming in de komende dagen. Voor hulp bij de inname van de hoofdstad en andere Oekraïense steden rekruteert Rusland volgens Amerikaanse overheidsfunctionarissen Syriërs. Het Internationaal Gerechtshof, het hoogste juridische orgaan van de VN, buigt zich vandaag over het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De twee landen houden vandaag zelf een derde ronde vredesonderhandelingen, terwijl het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een verbod op de invoer van Russische olie onderzoekt. President Zelensky bekritiseert in een toespraak de “stilte” van zijn westerse bondgenoten en zweert dat iedereen die in deze oorlog wreedheden jegens de Oekraïense bevolking begaat, gestraft zal worden. “Er zal nergens op aarde een rustige plek voor je zijn. Behalve in het graf.”

