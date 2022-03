Rusland kondigt staakt-het-vuren aan voor evacuatie burgers in Kiev, Marioepol, Charkiv en Soemy

Is Poetin dit van plan met Kiev? Zo herschiep hij Grozny in 1999 tot "de meest verwoeste stad op aarde"

Vladimir Poetin is met de Russische invasie in Oekraïne niet aan zijn proefstuk toe. In zijn eerste dagen als premier, gaf hij het militair bevel om Tsjetsjenië binnen te vallen. Dat zou later worden bestempeld als het beginpunt van de Tweede Tsjetsjeense Oorlog. Vooral de bestorming van de hoofdstad Grozny - en het daarbij horende militair geweld - is 20 jaar later opnieuw brandend actueel. Het toont namelijk de tactieken die Poetin mogelijk zal aanwenden om de Oekraïense hoofdstad Kiev te veroveren.

6 maart