Rusland kondigt staakt-het-vuren aan op terrein van staalfabriek in Marioepol: “Er komen humanitaire corridors om burgers veilig te ontzetten”

Rusland kondigt een staakt-het-vuren aan op het terrein van de Azovstal-fabriek in Marioepol. Er zullen de komende drie dagen humanitaire corridors geopend worden om burgers veilig te ontzetten. De Russische troepen zullen van 8 uur tot 18 uur op veilige afstand blijven, klinkt het. Gelijkaardige beloftes werden in het verleden echter niet altijd gerespecteerd.

De Oekraïense strijders hielden zich gisteren al paraat voor nieuwe aanvallen op de staalfabriek:

Lees alles over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in dit dossier

Opmerkelijk: de chef van de regerende partij in het parlement in Kiev had net tevoren aangekondigd dat Russische militairen het terrein binnengedrongen waren. “Ze zijn voor de tweede dag op rij met een bestorming bezig”, klonk het. Volgens hem is er wel nog altijd contact met de Oekraïense troepen die het enorme complex verdedigen.

Eerder had de burgemeester van Marioepol het tegendeel beweerd. “We kunnen niet weten wat er gaande is en of ze veilig zijn of niet”, klonk het uit de mond van Vadim Bojtsjenko. Volgens hem zijn bij dit Russische offensief “zware artillerie, tanks en vliegtuigen” aan het werk en zijn schepen aan de kust genaderd. “Onze mannen zijn dapper en beschermen het fort, maar het is zeer moeilijk.”

De burgemeester wees er nog eens op dat honderden burgers zich schuilhouden in de fabriek, onder hen ook kinderen “die wachten om gered te worden”.

Volledig scherm Vernielingen in de Azovstal-fabriek. © via REUTERS

“Krachtige aanval”

Een Oekraïense commandant van het Azov-regiment verklaarde gisteren dat de Russen “een krachtige aanval” op de staalfabriek hadden gelanceerd. Het Kremlin ontkende dat echter en hield vol dat er net meer burgers geëvacueerd zouden kunnen worden. Aan die belofte lijkt nu voldaan.

De eerste burgers werden vorig weekend geëvacueerd. De staalfabriek is het laatste Oekraïense bolwerk van verzet in de stad in het zuiden van het land.

Volledig scherm Vernielingen in de Azovstal-fabriek. © via REUTERS

“Stemmen van burgers gehoord”

Op de uitgestrekte terreinen zouden zich nog minstens 200 burgers bevinden. Zij zitten vast in het uitgebreide gangencomplex onder de verwoeste staalfabriek. “Mijn manschappen konden hun stemmen horen”, stelde commandant Sviatoslav Palamar eergisteren.

Het gaat volgens hem om vrouwen, kinderen en ook enkele ouderen. Oekraïense strijders konden hen niet bevrijden uit het puin omdat ze niet beschikten over de juiste mechanische apparatuur. Sommige kinderen zijn naar verluidt beginnen stotteren van de constante stress.

Volledig scherm Dit gezin kon ontsnappen uit de hel van Marioepol. © REUTERS

2.000 soldaten

“We waren van plan om de geblokkeerde ingang van de bunkers vrij te maken, maar zijn voortdurend beschoten door marinegeschut en artillerie. Russische vliegtuigen dumpten de hele tijd bommen”, zei Palamar.

Geschat wordt dat er zich ook nog 2.000 Oekraïense soldaten schuilhouden. Zeshonderd onder hen zouden (zware) verwondingen opgelopen hebben.

Herbekijk ook: De Russen zijn begonnen met de bestorming van de staalfabriek Azovstal

Volledig scherm Op de satellietbeelden zijn rookpluimen boven de Azovstal-fabriek te zien. © AP

Volledig scherm © AP