Rusland kondigt gedeeltelijke evacuatie aan van 18 bezette plaatsen in Zuid-Oekraïne

Zelensky gelooft in slaagkan­sen van len­te-offensief: “We denken er niet aan niét te slagen”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gelooft dat het lente-offensief dat het Oekraïense leger momenteel voorbereidt succesvol zal zijn. Dat zei hij donderdag tijdens een persconferentie met de Belgische en Nederlandse premiers Alexander De Croo en Mark Rutte in Den Haag. "We denken er niet aan niet te slagen. Dat is niet hoe we in elkaar zitten."