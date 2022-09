Rusland keurt vrijdag annexatie van bezette Oekraïense gebieden goed, Zelensky roept veiligheidsraad bijeen

De door Rusland benoemde leiders van de bezette Oekraïense regio’s Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja zijn in Moskou gearriveerd. Volgens een officier van Cherson staat er een ontmoeting tussen de leiders en de Russische president Vladimir Poetin gepland. Details over die ontmoeting zijn niet bekend. Het Kremlin heeft ondertussen bevestigd dat Poetin de annexatie van de bezette gebieden vrijdag zal aankondigen.

“Een volgende fase in de oorlog” , zegt Ruslandexperte Carolien van Nunen bij HLN LIVE

De leider van de separatisten in Loehansk, Leonid Pasetsjnik, liet eerder vandaag aan het Russische staatspersbureau ‘TASS’ weten dat hij in Moskou is aangekomen. De autoriteiten in de bezette regio’s deden woensdag een verzoek tot toetreding bij de Russische Federatie. Ze vroegen Poetin officieel om hun gebieden in te lijven, nadat een overweldigende meerderheid van de inwoners daarvoor zou hebben gestemd.

Volgens de officiële uitslagen van de referenda heeft 98 procent van de stemmers in Loehansk voor toetreding gekozen. In Cherson stemde 87 procent voor en in Zaporizja ruim 93 procent. In Donetsk lag de uitslag het hoogst met ruim 99 procent.

Oekraïne en westerse bondgenoten hebben de referenda meermaals gekenmerkt als schijnvertoningen waarvan de uitslag voordien al vaststond. Ook de Verenigde Naties bestempelden de haastig georganiseerde stemming – soms onder bedreiging van vuurwapens – als illegaal.

Spoedzitting

De Oekraïense president Volodimir Zelenski roept de nationale veiligheidsraad van zijn land in een spoedzitting bijeen op vrijdag, met het oog op de geplande annexatie van door Rusland bezette gebieden in het oosten en zuiden van Oekraïne. Dat heeft presidentieel woordvoerder Serhi Nykyforov donderdag aangekondigd.

Het programma en andere details worden later meegedeeld. Zelenski zit het orgaan voor. Andere leden zijn het hoofd van het leger en de geheime diensten, de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken en andere regeringsleden.

Herbekijk: Onze reporter in Donetsk over de referenda

Verdragen worden vrijdag ondertekend

Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland de verdragen over de aansluiting van de bezette gebieden vrijdag zal ondertekenen. Dat zal gebeuren om 15 uur Russische tijd (14 uur Belgische tijd), zo bericht ‘TASS’. Poetin zal dan ook een “uitvoerige toespraak” geven in de Doema, het Russische parlement. Dat meldt de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov.

De ondertekening gebeurt nog voor het Russische parlement begin volgende week over de annexatie van de gebieden zal stemmen. Bovendien staat een grote bijeenkomst gepland in het centrum van Moskou. Die moet naar verluidt de grote steun van de Russen voor het beleid van Poetin aantonen. Zo staat er op het Rode Plein een podium en is een concert gepland ‘s avonds.

Rusland veroverde de gebieden in het oosten en zuiden kort na de start van de invasie in februari. Intussen voeren de Oekraïense strijdkrachten daar een tegenoffensief, waarbij ze op enkele weken tijd ook grondgebied heroverden waar de Russen maanden om hadden gevochten. De Oekraïense troepen zijn zo de strategische stad Lyman in Donetsk genaderd. Er wordt hevig gevochten in alle gebieden die Rusland claimt.

De schijnreferenda doen denken aan de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014. Dat gebeurde eveneens na een volksraadpleging, die internationaal niet wordt erkend. Samen de Krim heeft Rusland momenteel ongeveer 20 procent van het Oekraïense grondgebied onder controle.

