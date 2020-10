Rusland keurt nu ook tweede vaccin tegen coronavirus goed

Horeca dicht in Nederland, cafés gesloten in Parijs. Zijn onze buurlanden nu echt strenger dan ons land? Een overzicht

16:24 Terwijl de tweede coronagolf in Europa almaar meer om zich heen grijpt, zien onze buurlanden zich genoodzaakt om de maatregelen fors bij te sturen. Zo gaat Nederland in een gedeeltelijke lockdown en zal de Franse president Macron vanavond wellicht verstrengde maatregelen aankondigen. Ook in Duitsland worden de koppen bij elkaar gestoken om de stijging van het aantal besmettingen het hoofd te bieden. Op welke vlakken zijn de buurlanden nu al strenger (of net niet) in vergelijking met ons land? U leest het in dit overzicht.