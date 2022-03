“Rusland kan oorlog in Oekraïne niet winnen”, zegt VN-baas

Rusland kan de oorlog die het land gestart is in Oekraïne niet winnen. Dat heeft de Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, gezegd. Hij riep ook opnieuw op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

“Oekraïne kan niet stad per stad, straat per straat, huis per huis overwonnen worden”, aldus Guterres vandaag in New York. “Deze oorlog kan niet gewonnen worden. Vroeger of later moet men zich van het slagveld naar de onderhandelingstafel verplaatsen.”

Quote Het is tijd om deze absurde oorlog te beëindigen. Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN

Guterres benadrukte ook dat de Russische oorlog onwettelijk is, de VN-verdragen schendt en vreselijk leed veroorzaakt heeft. Burgers worden geterroriseerd door systematische bombardementen, stelde hij. “De voortzetting van de oorlog in Oekraïne is moreel onaanvaardbaar, politiek niet verdedigbaar en militair gezien zinloos. Het is tijd om deze absurde oorlog te beëindigen.”

