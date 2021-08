Rusland kampt nog steeds met 177 bosbranden

“De autoritei­ten dwingen mij hiertoe”: vrouw steekt zichzelf live op Facebook in brand na verkrach­ting door politicus

26 augustus Moegetergd en uitgevochten tegen het systeem: een 24-jarige vrouw zag na een verkrachting door een politicus geen andere uitweg meer dan zichzelf in brand te steken voor het Hooggerechtshof in Delhi. Een vriend stapte samen met haar uit het leven. Door hun wanhoopsdaad uit te zenden via Facebook Live hebben ze hun laatste doel alsnog bereikt: de schandelijke behandeling van vrouwen in India staat nu weer volop in de schijnwerpers.