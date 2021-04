Rusland houdt manoeuvres met oorlogsschepen en straaljagers op Zwarte Zee

Wereldwijd recordaan­tal coronabe­smet­tin­gen, kaap van 3 miljoen doden gepasseerd

19 april De afgelopen week zijn wereldwijd 5,2 miljoen coronabesmettingen genoteerd. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de coronapandemie, heeft WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus maandag gezegd op een persconferentie. Vorige week passeerden we ook de kaap van drie miljoen coronadoden over de hele wereld.