Rusland hoopt dat "meer professionele mensen" Groot-Brittannië gaan leiden

Wat gebeurt er nu na het ontslag van de Britse premier Boris Johnson?

Het schandaal rond seksueel grensoverschrijdend gedrag van Conservatief parlementslid Chris Pincher was het schandaal te veel voor Boris Johnson (57). Zijn ontslag betekent niet dat er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven, zoals in ons land het geval zou zijn. Dit is hoe de volgende Britse premier zal worden aangesteld.

15:10