Rusland helpt taliban aan eerste grote internationale handelsdeal

Rusland, dat nog niet op de overeenkomst heeft gereageerd, kan de producten sinds de invasie van Oekraïne moeilijker kwijt door westerse sancties. Tegelijkertijd is in Afghanistan de armoede door beperkingen vanuit andere landen snel toegenomen. De deal met de taliban is rondgekomen nadat een minister vorige maand naar Rusland was gekomen. De radicaalislamitische taliban zeggen in roebels te gaan betalen.

De taliban zijn sinds augustus vorig jaar aan de macht in Afghanistan. Sindsdien hebben ze onder meer de vrouwenrechten in het land verregaand beperkt en weigeren ze een representatieve regering te vormen. Internationaal wordt het autoritair talibanbewind nergens erkend. Voorts is het aantal aanvallen tegen religieuze plaatsen gestegen. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft al verschillende aanslagen opgeëist. De Verenigde Naties verlenen in het land, dat in diepe crisis verkeert, humanitaire hulp om de ergste nood te lenigen.

Rusland heeft de taliban net als alle andere landen niet erkend als regering. Moskou besloot als een van de weinige regeringen wel om de ambassade in Kaboel open te houden. Later gaf Russisch president Vladimir Poetin aan ‘betere betrekkingen’ met het nieuwe Afghaanse regime te willen. “We doen er alles aan om de situatie in het land te normaliseren en proberen relaties op te bouwen met de politieke machthebbers”, zei hij in juni.