Rusland hekelt uitblijven van uitnodiging voor begrafenis Queen: “Godslasterlijk”

Vrouw beschul­digt monteur van voedselver­gif­ti­ging in restaurant

Een monteur moest een kassasysteem gaan installeren voor de opening van een restaurant in Rhode Island. Maar hij wordt door een boze ‘Karen’ beschuldigd van voedselvergiftiging. De vrouw ratelt maar door en het is niet altijd duidelijk waarover ze het heeft. “Het personeel was alles aan het voorbereiden en de vrouw dacht dat we het eten aan het vergiftigen waren”, laat de man weten.

13:40