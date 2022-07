Rusland heeft Verenigde Naties nodig om westerse sancties weg te werken

Nederland­se gynaeco­loog die eigen sperma gebruikte langer actief dan gedacht

Een gynaecoloog die meerdere vrouwen zwanger heeft gemaakt met zijn eigen sperma, heeft jaren langer een praktijk gehad in het vroegere Elisabeth-ziekenhuis in het Nederlandse Leiderdorp, nabij Leiden, dan het ziekenhuis eerder dacht. Het zou daardoor kunnen dat er meer mensen door de man zijn behandeld dan tot nu toe bekend was, meldt het Alrijne-ziekenhuis, waar het Elisabeth in is opgegaan.

