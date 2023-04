Rusland heeft infiltratie van Oekraïense “saboteurs op zijn grondgebied” verhinderd

Amerikaans ex-vicepresi­dent Pence maakt geen bezwaar om te getuigen over Trump

Niets staat een getuigenis van Mike Pence, de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten, over de bestorming van het parlement (Capitool) in Washington nog in de weg. Pence heeft immers geen beroep aangetekend tegen het besluit van de rechter dat hij onder ede moet getuigen voor een jury. Wanneer dat zal gebeuren, is niet bekend.