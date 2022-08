Rusland haalt perfect werkende vliegtuigen uiteen voor onderdelen omdat het er in buitenland niet meer aanraakt

Vier bronnen in de luchtvaartsector hebben het nieuws aan Reuters bevestigd.

In juni adviseerde de Russische regering al aan haar luchtvaartmaatschappijen om sommige van hun in het buitenland gebouwde toestellen te gebruiken voor onderdelen, zodat ze met twee derden van de vloot nog zeker tot en met 2025 zouden kunnen doorvliegen. Ook het onderhoud van toestellen in het Westen is niet meer mogelijk door de sancties na de Russische invasie van Oekraïne eind februari.

Impact

De impact is enorm, want het grootste deel van de Russische vloot bestaat uit westerse passagiersvliegtuigen. Bij Aeroflot bijvoorbeeld is bijna 80 procent van de toestellen een Boeing of een Airbus.

Al zeker één Russische Sukhoi Superjet 100 (een regionaal passagiersverkeersvliegtuig met 75 tot 95 zitplaatsen, waarin veel buitenlandse onderdelen zitten) en één gloednieuwe Airbus A350 van Aeroflot staan volgens een bron van Reuters aan de grond en worden uiteen gehaald. De motor van de Sukhoi Superjet is nodig om een ander toestel van dat type verder te kunnen laten vliegen.

Er wordt ook apparatuur gehaald uit enkele toestellen van het type Boeing 737 en Airbus A320. Volgens westerse bronnen zal het voor dergelijke nieuwere toestellen “een uitdaging” worden om ze een jaar na het ingaan van de sancties nog in de lucht te houden, omdat hun technologie constant updates nodig heeft.

De kans dat Rusland hulp krijgt van landen die géén sancties hebben uitgevaardigd, is klein volgens Reuters. Bedrijven in het Midden-Oosten en Azië vrezen immers dat ze daardoor ook gesanctioneerd kunnen worden door het Westen. Elk onderdeel heeft immers een uniek volgnummer en de koper is makkelijk te traceren.

Aeroflot - dat ooit de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld was - is nu afhankelijk van staatssteun. In het tweede kwartaal van dit jaar viel het aantal vluchten terug met 22 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Aan de grond

Reuters berekende op basis van gegevens van Flightradar24 (een website die vluchten volgt) dat 50 vliegtuigen van Aeroflot of 15 procent van de volledige vloot niet meer opgestegen is sinds eind juli. Drie van de zeven Airbussen A350 van Aeroflot (inclusief het eerder vermelde toestel dat uiteen wordt gehaald) staan al drie maanden aan de grond. Daarbij wordt wel opgemerkt dat er minder routes zijn door de sancties.

