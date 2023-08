Rusland haalt opnieuw twee gevechtsdrones neer die op weg waren naar Moskou

Dit weten we al over het verijdelde moordcom­plot op Oekraïense president Zelensky

Rusland blijft proberen om de Oekraïense president te vermoorden, zo blijkt uit de arrestatie van een vrouw die informatie lekte over een bezoek van Zelensky aan haar stad. Dat bracht het staatshoofd naar twee ziekenhuizen waar ook kinderen worden verpleegd. Maar hun aanwezigheid was blijkbaar geen probleem. “Ga foto’s van het hospitaal maken”, staat te lezen in berichten die de Oekraïense inlichtingendienst heeft onderschept. Een dienst die gemiddeld zes keer per dag verdachten van collaboratie oppakt.