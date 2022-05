“Rusland gooide fosforbommen op Azovstal na Oekraïense overwinning op Eurosong”

Amerikaan­se agent twijfelt geen seconde en redt leven van bewustelo­ze baby met snelle reanimatie

In de Amerikaanse stad Atlanta, in de staat Georgia, heeft een politieagent het leven van een baby van amper vier maanden oud gered. De moeder van de baby was volledig over haar toeren toen bleek dat haar zoontje, met de naam Pierre, niet meer reageerde. De agent twijfelde geen seconde en begon het kind onmiddellijk te reanimeren.

