Rusland gebruikt veto tegen VN-resolutie over verlenging sancties in Mali

De resolutie voorziet in een verlenging met een jaar van het sanctieregime dat in 2017 was ingesteld tegen personen die het vredesakkoord van 2015 in gevaar brengen. Het voorziet ook in de verlenging van het mandaat van het comité van deskundigen dat verantwoordelijk is voor het toezicht daarop. De resolutie kreeg 13 stemmen voor, een onthouding (China) en een stem tegen (Rusland).